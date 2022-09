Insieme dalla parte giusta: puoi donare ora!

⭐️ I partiti tradizionali hanno potuto negli anni beneficiare di milioni di euro di rimborsi elettorali. Il MoVimento 5 Stelle NO.

⭐️ I partiti tradizionali hanno accesso al 2×1000. Il MoVimento 5 Stelle al momento NO.

⭐️ I partiti tradizionali hanno ricevuto in passato e continueranno probabilmente a ricevere ingenti contributi economici dai cosiddetti “portatori di interesse”. Il MoVimento 5 Stelle NO.

⭐️ Il MoVimento 5 Stelle ha rinunciato negli anni a decine di milioni di euro di rimborsi elettorali, ha restituito alla collettività e continua a farlo svariate decine di milioni di euro. I partiti tradizionali credo proprio di NO.

Sappiamo bene che il momento è difficile, per cui non ci sogneremmo mai di chiedere un aiuto economico a chi non ne ha la possibilità, o a chi semplicemente ritiene di impiegarli diversamente.

Vi vogliamo solo informare che è possibile sostenere la campagna elettorale del Presidente Giuseppe Conte.

Una campagna complicatissima dove il sistema politico e mediatico ci vede come il nemico da abbattere numero uno.

Con un piccolo contributo da parte di tutti potremo portare il nostro messaggio con la maggiore diffusione possibile.

Se volete, se potete, in pochi secondi è possibile cogliere l’appello del Presidente Conte.

Con #cuoreecoraggio e #dallapartegiusta

Dona ora 👉🏻 https://dona.movimento5stelle.eu/