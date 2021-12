Tutta Europa punta al salario minimo: alziamo i salari ora!

345 visite totali, 26 visite oggi

Mentre la Germania raggiunge un accordo di Governo per portare il salario minimo a 12 euro all’ora, il Parlamento europeo approva una proposta di direttiva sul salario minimo. In un’Europa in cui 21 Paesi su 27 hanno già una legge che lo regola.

Purtroppo l’Italia ne è esclusa, ma il MoVimento 5 Stelle porta avanti questa battaglia da sempre, con delle proposte e ora facendo anche appello alle altre forze politiche. Solo per garantire una cosa semplicissima: uno stipendio dignitoso per tutti i lavoratori italiani.