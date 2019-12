TeamDelFuturo Lavoro e Famiglia: vi presento i miei esperti!

Tra poche ore inizieranno le votazioni per il Team del Futuro. Tra le proposte dei candidati facilitatori troverete anche WORKING FOR FUTURE: sono i cinque punti sviluppati insieme alla mia squadra per rendere forte il MoVimento nell’ambito “Lavoro e Famiglia”.



Finora avete conosciuto Tiziana Ciprini, Dino Alberti e Annalucia Grimaldi, cioè i tre portavoce (nazionale, regionale e comunale) che saranno il riferimento per le rispettive aree geografiche (Centro, Nord, Sud). Ma chi sono i cinque esperti che ci aiuteranno a sviluppare i singoli progetti grazie alle loro competenze specialistiche?

Ve li presento!

1. ANTONIO DE SANTIS – Oltre che un caro amico, Antonio De Santis è un avvocato che si è occupato molto di lavoro e che conosce bene il lavoro pubblico e il mondo sindacale. Esemplare il suo impegno come assessore al Personale di Roma Capitale, dove con la sindaca Raggi ha fatto nascere una scuola di formazione che ha portato nuovi stimoli e voglia di crescere, nell’ottica di una rigenerazione della pubblica amministrazione. Un modello da esportare e che il Team del Futuro deve valorizzare!

2. MAURO DI GIACOMO – Ricercatore esperto di servizi per il lavoro, Mauro Di Giacomo è un grande conoscitore di economia del lavoro. Ha svolto attività di consulenza per importanti enti e istituzioni (dal Censis all’Anpal). Porta con sé una forte conoscenza delle politiche attive e dei sistemi informativi, e tutta la sua capacità di analisi economica, sociale e di scenario. Le sue capacità di valutazione e monitoraggio saranno fondamentali per seguire lo sviluppo dei progetti avviati, così le sue conoscenze nel campo della progettazione e della “data science“.

3. GIUSEPPE PENNINO – Esperto di diritto del lavoro, di diritto penale del lavoro, di welfare aziendale e di formazione, ma anche di politiche per l’inclusione sociale e la conciliazione famiglia e lavoro, di politiche attive per il lavoro e di relazioni industriali: sono veramente tanti gli ambiti a cui l’avvocato Giuseppe Pennino si è dedicato in questi anni non solo come collaboratore della nostra Tiziana Ciprini in Commissione Lavoro, ma anche come esperto del Ministro Luigi Di Maio nel primo Governo Conte, stando al mio fianco e assistendomi nel ruolo di Sottosegretario: una garanzia!

4. ANNALISA ROSIELLO – Annalisa Rosiello è un’avvocata esperta in diritto del lavoro e da anni si occupa di discriminazioni, disfunzioni organizzative e mobbing: tutti temi rilevanti nella quotidianità del lavoro e di grande importanza non solo per i lavoratori, ma anche per le donne e per le famiglie. Consulente di università e sindacati, svolge attività di formazione e divulgazione, due obiettivi strategici per il Team del Futuro. Come non averla in squadra?

5. PAOLO LAZZARA – Paolo Lazzara è stato vice capo di gabinetto al Ministero del Lavoro con Luigi Di Maio. Espertissimo di diritto amministrativo, è avvocato e docente universitario all’Università Roma Tre. Con decreto interministeriale del 28 ottobre 2019 è stato nominato vice presidente INAIL. Tra le sue competenze: terzo settore e lavoro pubblico, contratti di lavoro e diritti del lavoratore, tutela contro le discriminazioni e salute e sicurezza nel lavoro, enti pubblici, organizzazione amministrativa, servizi sociali e servizi pubblici.

Riassumere in poco spazio le capacità, le conoscenze e le esperienze dei miei cinque esperti è impossibile. Nel ringraziarli tutti, non posso che invitarvi a leggere i loro curricula domani, quando esaminerete il nostro progetto votando su Rousseau. E questi sono solo gli esperti “ufficiali”. Molti altri lavoreranno dietro le quinte: li conoscerete al momento opportuno!