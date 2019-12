TeamDelFuturo Lavoro e Famiglia: nuovo appuntamento a Perugia

Ottavo incontro di presentazione del Team del Futuro “Lavoro e Famiglia” e del nostro progetto intitolato “WORKING FOR FUTURE”.

Questa volta saremo a Perugia, capoluogo dell’Umbria e città di Tiziana Ciprini, vero punto di riferimento del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla Camera e che per questo ho voluto nel mio Team.

Quali obiettivi ci siamo posti? Come riusciremo a coinvolgere migliaia di attivisti? Chi saranno gli esperti e quale sarà il loro ruolo? Sono solo alcuni dei quesiti a cui cercheremo di rispondere nell’aperitivo con gli attivisti in programma sabato 7 dicembre all’Hotel Giò di via D’Andreotto. Ci vediamo alle 18.30!

Sabato 7 dicembre 2019

PERUGIA

WORKING FOR FUTURE

Presentazione del Team del Futuro “Lavoro e Famiglia”

Hotel Giò – Via Ruggero D’Andreotto 19

Con

Claudio Cominardi – Portavoce M5S alla Camera, candidato Facilitatore Nazionale Team del Futuro “Lavoro e Famiglia”

Tiziana Ciprini – Portavoce M5S alla Camera, componente del Team del Futuro “Lavoro e Famiglia

Ore 18.30