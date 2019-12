WORKING FOR FUTURE è il titolo del mio progetto per il Team del Futuro “Lavoro e Famiglia”: un piano per portare l’innovazione economica e sociale nei territori, grazie al contributo di tutto il MoVimento 5 Stelle, di migliaia di attivisti e portavoce e di alcuni validi esperti nel campo del lavoro e del welfare.

Dopo le prime sei tappe in Sicilia, WORKING FOR FUTURE si presenta nel cuore di Roma in uno spazio dedicato all’innovazione digitale, uno dei fattori che stanno ridisegnando il mondo del lavoro: il “Binario F” di Facebook.

Giovedì 5 dicembre 2019

WORKING FOR FUTURE

Presentazione progetto Team del Futuro Lavoro e Famiglia

c/o Binario F from Facebook

Roma, via Marsala 29H

Ore 18.30