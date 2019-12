TeamDelFuturo: perché ho deciso di propormi come facilitatore

Nei giorni scorsi vi ho presentato i tre portavoce del mio Team del Futuro “Lavoro e Famiglia”: la bravissima Annalucia Grimaldi, consigliera comunale a Mercato S. Severino; l’amico e collega Dino Alberti, lavoratore indefesso, già portavoce alla Camera e oggi consigliere in Regionale Lombardia; infine Tiziana Ciprini, con la quale in Commissione Lavoro alla Camera lavoro spalla a spalla da ormai sette anni e che in in questo arco di tempo si è occupata praticamente di tutto!

Ora tocca a me presentarmi!

Mi chiamo Claudio Cominardi, ho 37 anni e sono lombardo. Fin dall’inizio mi sono sempre occupato di lavoro nel MoVimento 5 Stelle, cioè fin da quando, nel 2013, sono diventato membro della Commissione Lavoro.

Poi nel 2018 ho avuto l’onore di diventare Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a fianco di Luigi Di Maio. Lì mi sono occupato di temi molto importanti e dei provvedimenti più qualificanti per il MoVimento 5 Stelle. Ne cito soltanto due: il Decreto Dignità, che ha creato centinaia di migliaia di occupati stabili, e il Reddito di Cittadinanza, che ha dato ristoro a 2,3 milioni di persone e sta cercando di riorganizzare, con una grande sfida, i centri per l’impiego.

Quello che voglio dire è che candidarsi a facilitatore è sì un onore, ma è soprattutto un onere perché chi si candida a questo ruolo, a questo incarico, deve rinunciare a qualsiasi ruolo nell’Esecutivo, deve rinunciare a qualsiasi incarico di presidenza di Commissione, quindi non esistono poltrone. Esiste però molto impegno.

E l’impegno dove va? Va nel verso del territorio. Partiamo dal patrimonio umano che abbiamo. Da cosa è composto? E’ composto da circa 500 meetup in tutta Italia, da 8-9mila attivisti veramente attivi ed è composto da circa 150mila iscritti sulla piattaforma Rousseau, i quali hanno degli strumenti incredibili di partecipazione e di democrazia diretta.

Ecco, a breve potrete vedere il progetto, potrete vedere nel dettaglio anche quali sono gli esperti coinvolti e poi valutare qual è il Team che preferite. E con questo… vi ringrazio: buon voto a tutti!



