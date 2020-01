Taglio del cuneo fiscale: più soldi in busta paga per operai e impiegati

“Il taglio del cuneo fiscale premia operai e impiegati”, “16 milioni i lavoratori dipendenti beneficiari”: ecco che anche il Sole 24 Ore prende atto delle novità in arrivo per una gigantesca fetta di lavoratori grazie all’ultima legge di bilancio.

Riportando alcuni esempi, il quotidiano di Confindustria scrive che l’aumento in busta sfiorerà i 1.000 euro all’anno (netti) per gli operai che lavorano nella fornitura di servizi elettrici, e supererà i 1.100 euro netti per gli impiegati delle attività manufatturiere. Gli impiegati del settore delle forniture idriche, invece, si troveranno in tasca oltre 1.100 euro netti ogni anno. Più di 700 euro andranno agli impiegati di aziende che operano nell’estrazione mineraria.