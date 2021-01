Il rider rapinato e il gesto dell’Italia che ci piace

(Napoli) sei persone hannopadre di famiglia di 52 anni per rubargli il motorino

Parte immediatamente una raccolta fondi online per ricomprare il motorino al signore derubato e che raggiunge l’obbiettivo posto a 5 mila euro in tempi da record: in tre ore, 822 donazioni totalizzano 11.068 euro. Molto superiori del necessario, le quali hanno probabilmente costretto l’organizzatore a disattivare momentaneamente le donazioni.

Il donatore più generoso è Mohamed Fares, calciatore algerino 24enne della Lazio.

Questa è l’Italia che mi piace. Questi sono i gesti che mi fanno sperare in un Paese migliore.