Reddito di Cittadinanza, un evento riuscitissimo! Scarica la sintesi

Iniziativa riuscitissima!

L’evento digitale promosso su Rousseau sul Reddito di Cittadinanza ha raggiunto 600 persone. Un’agorà digitale impressionante!

Le numerosissime richieste pervenute ci hanno persino costretto a indirizzare gli interessati alla diretta sulla pagina Facebook, che ha altresì ottenuto una grandissima visibilità.

Centinaia di persone sintonizzate simultaneamente sulla piattaforma Zoom e su questa pagina dove per oltre due ore abbiamo approfondito la misura per capire nel dettaglio il funzionamento, i beneficiari, gli obblighi e i doveri, come funzionano i PUC, che ruolo hanno i Comuni e i navigator. Ma anche quali sono stati i risultati e come rispondere alle solite fake news.

Perché il RdC, ricordiamocelo, è patrimonio di tutto il M5S. È stato realizzato non solo grazie alla firma apposta a un decreto, ma si sorregge sulle gambe delle migliaia di persone che negli anni hanno partecipato alle marce per il reddito (Perugia-Assisi), agli attivisti che hanno promosso banchetti, discusso per strada con le persone e proposto eventi informativi già quando appariva solo una proposta irrealizzabile. Abbiamo fatto la storia e l’abbiamo fatta assieme. Dobbiamo andarne fieri.

È stato un evento formativo ma anche di confronto. Le domande pervenute in diretta sono state moltissime, quelle inevase abbiamo chiesto di veicolarcele tramite posta istituzionale: cominardi_c@camera.it.

In basso trovate il video della serata e il documento di sintesi che potete scaricare, leggere, diffondere.

Grazie di cuore a Stefano Capaldo che ha promosso e moderato l’evento, al mio collaboratore Andrea Mihaiu, a Sergio Izzi che ci ha raccontato la sua esperienza diretta da navigator, tutti coloro i quali che hanno partecipato e in particolare il MoVimento 5 Stelle Brescia, i vari gruppi locali e Guido Ghidini, che hanno creduto fortemente a questo progetto digitale divulgativo davvero ben riuscito!

Leggi il documento di sintesi o scaricalo cliccando QUI.