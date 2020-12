4 visite totali, 4 visite oggi

Il Reddito di Cittadinanza sta aiutando più di 3 milioni di persone in povertà assoluta. Eppure a quasi due anni dalla sua introduzione c’è ancora chi denigra questo straordinario strumento di inclusione, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle.

Venerdì 11 dicembre con l’evento digitale “Reddito di Cittadinanza: fatti, numeri e fake news” faremo un vero ripasso della misura. Approfondiremo chi sono e che requisiti devono avere i beneficiari. Impareremo tutti gli obblighi previsti e quali sono le conseguenze e le sanzioni per le violazioni. Capiremo come funziona un PUC e come lavorano i Navigator. Ma anche quali impatti ha avuto il Reddito di Cittadinanza sulla povertà, sui consumi, sul lavoro.

La serata inizierà alle 20.45 ed è promossa dai gruppi del MoVimento 5 Stelle bresciani insieme al Facilitatore Affari Interni della Lombardia, Stefano Capaldo. E a fare da relatore sarò io, quindi… vi aspetto!

PS. Non occorre iscriversi a Rousseau, ma per partecipare alla serata è richiesta la registrazione. Cliccando su “Partecipa” riceverete via mail il link per connettersi alla piattaforma Zoom dell’evento: basterà collegarsi qualche minuto prima dell’inizio inserendo le credenziali ricevute nella stessa mail.

→ VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020

REDDITO DI CITTADINANZA: FATTI, NUMERI E FAKE NEWS

Evento digitale Rousseau

Con: Claudio Cominardi, portavoce M5S Camera, già Sottosegretario per il Lavoro

Ore 20.45

Per registrarti → clicca QUI