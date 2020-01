Presente, passato, futuro del lavoro: discutiamone a Piacenza il 17 gennaio

Venerdì 17 gennaio sarò a Piacenza per un nuovo incontro pubblico e naturalmente parleremo di lavoro. Un tema importante viste le imminenti votazioni per la Regione Emilia-Romagna.

Parleremo del recente passato, passando in rassegna i principali provvedimenti introdotti in Italia grazie al MoVimento 5 Stelle, come il Decreto Dignità, il Reddito di Cittadinanza, Quota 100 o alcune delle tante nuove misure a favore delle imprese.

Parleremo anche del presente, per comprendere quali sono i temi oggi in discussione. Infine parleremo di futuro, perché il mondo del lavoro continua ad evolversi alla velocità della luce e ci chiama a scelte lungimiranti, inedite e coraggiose.

Chiunque può partecipare: studenti, lavoratori, disoccupati, amministratori locali, insegnanti, imprenditori e artigiani. Ci vediamo alle ore 21 in via Gregorio X, all’interno delle serre di palazzo Ghizzoni Nasalli. Vi aspetto!

17 gennaio 2020

PIACENZA

PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEL LAVORO

Con Claudio Cominardi

Serre di Palazzo Ghizzoni Nasalli

Via Gregorio X, 9