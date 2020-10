Pensioni di invalidità: aumento per gli assegni dei meno abbienti

36 visite totali, 36 visite oggi

Con il Decreto Agosto compiamo un altro salto in avanti sul fronte della tutela dei cittadini più fragili e meno abbienti. Da novembre, infatti, quattro categorie di invalidi civili con reddito basso potranno ricevere una pensione maggiorata. Si tratta di:

Invalidi civili totali al 100%

Sordi

Ciechi assoluti

Inabili ex lege 222/1984

per i quali l’assegno potrà passare dagli attuali 285 euro a 651,51 euro.

I requisiti per godere della maggiorazione sono due:

maggiore età

reddito inferiore a 8.469,63 euro (14.447,42 per i coniugati).

Inoltre l’adeguamento sarà automatico per gli invalidi civili totali, che riceveranno anche gli arretrati a partire dal 20 luglio, mentre per le restanti categorie si dovrà presentare richiesta all’Inps (anche tramite Caf e patronati): per loro sarà possibile ottenere gli arretrati a partire dal 1° agosto.

Per ora, con le risorse stanziate, abbiamo assicurato l’aumento anche nel 2021. Ora l’obiettivo è trasformare questa misura in strutturale.