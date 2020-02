Passato, presente e futuro del lavoro: il 21 febbraio a Brescia

Venerdì 21 febbraio avremo un’altra possibilità di confrontarci insieme sul tema del lavoro: di ciò che abbiamo fatto, che stiamo facendo o che vogliamo e dovremo fare. Lo faremo a Brescia nella serata intitolata “Passato, presente, futuro del lavoro“, organizzata insieme all’associazione “SGA Separati Genitori in Aiuto“.

Sarà un’ottima occasione per “ripassare” e approfondire alcune delle principali misure introdotte in questi mesi, sia per i lavoratori, sia per le famiglie: misure che non hanno guardato solo alla protezione sociale e al sostegno delle persone più sfortunate, ma anche a un un incremento del potere di acquisto di milioni di mamme, papà, figli lavoratori.

Vi aspetto a braccia aperte alle 20.30 alla Casa delle Associazioni, che si trova al civico 16 di via Cimabue! Come sempre, la serata è aperta a tutti (più sotto trovate anche la locandina, che potrete inviare per invitare i vostri contatti).

Venerdì 21 gennaio 2020

PASSATO, PRESENTE, FUTURO DEL LAVORO

Via Giovanni Cimabue, 16

Ore 20.30

