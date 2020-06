11 visite totali, 11 visite oggi

Anche in Italia vogliamo città pulite con più bici e una nuova cultura della mobilità.

Ecco perché il Decreto Rilancio ha stanziato 137,2 milioni di euro per aiutare i sindaci delle Città Metropolitane, dei capoluoghi di Provincia e di Regione, ma anche dei Comuni con più di 50 mila abitanti, a realizzare nuove ciclovie, utili ciclostazioni e tutte le misure necessarie per rendere sicura al 100% la viabilità dolce.

Con l’accordo trovato insieme agli enti locali vengono distribuite in tutta Italia risorse preziose immediatamente spendibili (4,2 milioni di euro andranno alle città che ospitano un’università).

Ecco i numeri della Lombardia:

Città Metropolitana di Milano 5.630.859 €

Comune di Milano 7.550.129 €

Comune di Brescia 954.389 €

Comune di Monza 437.802 €

Comune di Bergamo 681.565 €

Comune di Busto Arsizio 296.705 €

Comune di Como 292.781 €

Comune di Varese 285.816 €

Comune di Pavia 259.303 €

Comune di Cremona 257.862 €

Comune di Vigevano 225.030 €

Comune di Gallarate 189.242 €

Comune di Mantova 205.107 €

Comune di Lecco 200.665 €

Comune di Lodi 190.448 €

Comune di Sondrio 89.636 €

In totale sono 17.747.338 di euro per cantieri che dovranno chiudersi entro 18 mesi dalla pubblicazione del Decreto e che si aggiungono alle risorse già stanziate per le ciclovie turistiche, per i bonus bici/monopattini e per favorire l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici.