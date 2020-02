Milleproroghe: un mare di benefici per milioni di cittadini

Sono decine gli interventi del Decreto Milleproroghe che avranno effetti positivi sulla vita di milioni di cittadini: sulle strade, in azienda, nelle aule di tribunale o semplicemente tra le mura di casa. Lo abbiamo appena approvato alla Camera ed ecco i contenuti principali.

LAVORO E IMPRESE

– Dotiamo INAIL di una banca dati digitale per le verifiche degli impianti: la parola d’ordine è migliorare la sicurezza dei lavoratori e contrastare l’elusione dei controlli.

– Aggiungiamo 10 milioni di euro per il potenziamento delle politiche attive: per rendere più efficiente l’accompagnamento al lavoro dei percettori di RdC e per assistere chi ha perso un lavoro.

– Aggiungiamo 6,5 milioni di euro alle risorse per la tutela del Made in Italy.

– Maggioriamo l’assegno mensile per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria di società della grande distribuzione fallite (vedi Mercatone Uno).

– Combattiamo il precariato nella Pubblica Amministrazione prorogando per due anni la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stabilizzare il personale precario (si pensi agli agenti di Polizia Locale).

– Sempre nella P.A., fino a fine dell’anno sarà possibile assumere personale stabile e compensare il vuoto lasciato dai dipendenti usciti negli anni precedenti.

SVOLTA SULLE AUTOSTRADE

Finalmente, sono in arrivo benefici per milioni di viaggiatori sulle nostre strade e autostrade.

– Il concessionario inadempiente non vedrà più un euro di finanziamento pubblico.

– Nessuna possibilità di aumentare i pedaggi se non viene presentato un piano economico finanziario.

– Basta proroghe all’infinito: finché non saranno indette nuove gare, in caso di revoca della concessione (oppure di decadenza o di risoluzione) strade e autostrade verranno gestite direttamente dallo Stato attraverso Anas.

BOLLETTE: PROTEGGIAMO IMPRESE E FAMIGLIE

– Sul passaggio delle forniture di luce e gas al mercato libero è stata fatta pochissima informazione. Infatti, solo il 5% delle tariffe è davvero più conveniente rispetto al mercato tutelato. Oggi diamo al tempo a imprenditori e famiglie di informarsi, ecco perché abbiamo rinviato tutto al 2021 per le piccole imprese e al 2022 per famiglie e microimprese.

NUOVE MISURE PER UN MONDO SOSTENIBILE

– Estendiamo di altri sei mesi la moratoria per le trivelle.

– Garantiamo ancora lo sconto del 30% e fino a 3.000 euro già previsto nella legge di bilancio 2019 per chi acquista motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi rottamando un mezzo più inquinante.

– Introduciamo una norma che favorisce la creazione di “comunità energetiche” – formate da cittadini, condomini, imprenditori, pubbliche amministrazioni – per la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. Una misura storica!

– Proroghiamo il “Bonus Verde“.

– Assegniamo 40 milioni in due anni per il rinnovo del trasporto pubblico locale a favore di città metropolitane e comuni sopra i 100.000 abitanti

PRESCRIZIONE

– Mentre lavoriamo per velocizzare i processi e snellire la giustizia, incassiamo il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio: non vogliamo MAI PIÙ una giustizia a due velocità, favorevole a chi può permettersi di rimandare le sentenze e sfavorevole per i più deboli.

Andiamo avanti. Sempre contro i privilegi. Sempre contro le ingiustizie. Sempre nell’interesse del Paese e nel rispetto dei soldi dei cittadini.