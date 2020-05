Lavorare meno a pari salario? Si può, conviene ed è più sicuro

10 visite totali, 10 visite oggi

La Task Force istituita dal Ministro per l’innovazione per affrontare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha proposto la “riduzione sostanziale dell’orario di lavoro a salario invariato con un contributo dello Stato” perché sostanzialmente “costa meno della Cig a zero ore” e nel contempo riduce le possibilità di contagio nei luoghi di lavoro.

Un’ottima iniziativa che a mio avviso va sostenuta dall’intero Governo e dalle varie sensibilità politiche in Parlamento.

Credo siamo tutti d’accordo sulla necessità di recuperare il gap con i competitor europei come la Germania dove in un anno si lavorano 400 ore in meno a fronte di un reddito mediano nettamente superiore e un tasso di disoccupazione a livelli fisiologici.