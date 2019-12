Il #TeamDelFuturo Lavoro e Famiglia a Mercato S. Severino (Salerno)

Dopo Sicilia, Lazio e Umbria, il Team del Futuro “Lavoro e Famiglia” approda in Campania, e precisamente nel Comune di Mercato S. Severino, la città della bravissima consigliera M5S Annalucia Grimaldi, che sarà proprio mio fianco proprio nel Team.

L’appuntamento per parlare della riorganizzazione nazionale del MoVimento e per scoprire qualche dettaglio in più di “WORKING FOR FUTURE” – il nostro piano in cinque punti per portare l’innovazione economica e sociale nei territori grazie a tutto il MoVimento 5 Stelle, a migliaia di attivisti e portavoce e ad alcuni validi esperti nel campo del lavoro e del welfare – è a Palazzo Martinez di via Domenico Cirillo (frazione Piazza del Galdo).

Con noi ci sarà anche Gennaro Saiello, portavoce M5S nel Consiglio regionale della Campania e candidato facilitatore del Team del Futuro “Imprese”. A prestissimo!

Lunedì 9 dicembre 2019

MERCATO S. SEVERINO (SA)

WORKING FOR FUTURE

Presentazione Team del Futuro Lavoro e Famiglia

Palazzo Martinez – Via Domenico Cirillo (Fraz. Piazza del Galdo)

Con:

Claudio Cominardi – Candidato facilitatore nazionale Team “Lavoro e Famiglia”

Annalucia Grimaldi – Componente del Team del Futuro “Lavoro e Famiglia”

Gennaro Saiello – Candidato facilitatore nazionale Team “Imprese”

Inizio ore 19.30