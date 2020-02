Famiglia: misure che non creano consenso, ma un’Italia migliore sì

Per anni chi ha parlato di politiche per la famiglia lo ha fatto solo a scopo elettorale, ma raramente si è passati dalle parole ai fatti. I provvedimenti adottati in questi 18 mesi mi convincono invece che anche su questo tema noi abbiamo voltato pagina.

REDDITO DI CITTADINANZA. In otto mesi questa misura ha sollevato dalla povertà assoluta 1,1 milioni di nuclei familiari e ha portato un aiuto incredibile a moltissimi anziani (sono ben 125.862 le pensioni di cittadinanza), bambini e ragazzi (ci sono minorenni in un nucleo familiare su tre, cioè in 378 mila nuclei: il 36% del totale), disabili (presenti in un nucleo su cinque, 214 mila famiglie: il 21% del totale). Anche nella scelta delle offerte di lavoro chi ha figli minorenni e disabili in famiglia è tutelato;

ASILO NIDO. Abbiamo raddoppiato il bonus per le famiglie a reddito più basso (da 1.500 a 3.000 euro per Isee inferiori a 25.000 euro; da 1.500 a 2.500 euro per Isee tra 25.000 e 40.000 euro);

BONUS BEBÈ. Lo abbiamo esteso a tutte le famiglie, mentre quelle con Isee inferiore a 7.000 euro potranno arrivare fino a 1.920 euro;

CONGEDO PARENTALE. Aumentato da 5 a 7 giorni;

LATTE ARTIFICIALE. Le madri che non possono allattare riceveranno 400 euro ogni neonato;

BOLLETTE LUCE E GAS. Il “bonus” sulle bollette di gas e luce è stato esteso ad altre 200.000 famiglie. E per quelle con reddito basso scatterà automaticamente dal 2021. Oggi nel 70% dei casi i beneficiari che ne hanno diritto non sanno che bisogna richiederlo in Comune: l’automatismo porterà a 7,4 milioni di famiglie un risparmio medio annuo di 150 euro;

BONUS TARI. Come per luce, gas e acqua, con il Decreto Fiscale abbiamo introdotto il “bonus Tari” per le famiglie meno abbienti: entro il 23 aprile 2020 Arera stabilirà le modalità attuative. I requisiti saranno gli stessi: Isee non superiore a 8.250 euro e inferiore a 20.000 euro, 4 o più figli a carico, beneficio del RdC/PdC;

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE. Lo abbiamo introdotto in legge di bilancio e potranno beneficiarne tutti i genitori. Sarà molto più pratico di tanti piccoli bonus. Dal 2021 tutte le risorse di bonus bebè, asili nido, nascita ecc. saranno dirottate in un unico fondo da 1 miliardo di euro, che salirà a 1,2 miliardi nel 2022. Ogni famiglia riceverà sul proprio conto un bonifico di 240 euro al mese per ogni minorenne a carico, soldi che potranno essere usati per acquistare pannolini, pagare le rette degli asili, ingaggiare una baby-sitter.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE. Grazie al taglio del cuneo fiscale gli aumenti in busta paga interesseranno circa 16 milioni di operai e impiegati e potranno arrivare fino a 1.100 euro netti all’anno;

DECRETO DIGNITÀ. Grazie alla stretta su causali e rinnovi, da gennaio 2019 a novembre 2019 le stabilizzazioni hanno segnato un +111% (oltre 438 mila contratti) e sono migliaia le famiglie che così potranno concedersi un mutuo;

PRIMA CASA. Nel 2018 il Decreto Crescita abbiamo rifinanziato e aumentato di 100 milioni di euro il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie (lo Stato è garante e offre fino al 50% del mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile del valore massimo di 250mila euro);

SUPERTICKET. Fino a 10 euro a visita specialistica: abolito;

SCUOLABUS. Il Decreto Istruzione rende lo scuolabus per i bambini più bisognosi più economico, o persino gratuito, con un costo (o esenzione) calcolato in base all’Isee;

Dovrei citare molto altro: dalle risorse per la non-autosufficienza che abbiamo reintrodotto ai milioni di euro che grazie al taglio dei nostri stipendi abbiamo destinato ai bambini a rischio di povertà educativa, alle donne vittima di violenza, all’inserimento lavorativo per i disabili.

Ora ciò che conta è che i provvedimenti in cantiere per il SALARIO MINIMO o per la PARITÀ RETRIBUTIVA tra uomo e donna porteranno ulteriore dignità e possibilità di riscatto a milioni di padri e madri, spesso costretti a lavorare per paghe orarie ingiuste o da fame.

Sono misure che sicuramente non creano consenso, ma un’Italia più civile sì. Ed è anche di questo che parleremo il 21 febbraio a Brescia nell’incontro organizzato insieme all’associazione “Separati Genitori in Aiuto”.