Facciamo EcoScuola: leggi i progetti su Rousseau e preparati a votare!

Anche per Facciamo EcoScuola è iniziata la Fase 2!

Da venerdì 8 fino alle 12 di giovedì 14 maggio su Rousseau possiamo visionare i progetti di sostenibilità ed educazione ambientale presentati dalle scuole della nostra regione, iniziando a capire quali premiare.

In tutta Italia più di 1000 istituti hanno compreso l’importanza di questa splendida campagna del MoVimento 5 Stelle che mette sul piatto 3,3 milioni di euro grazie alle restituzioni di noi portavoce in Parlamento e dei nostri consiglieri di diverse regioni italiane.

Ogni scuola pubblica “in corsa” potrà ricevere fino a 20.000 euro di contributo per interventi di vario genere:

Rigenerazione degli spazi scolastici

Riduzione dell’impronta ecologica

Interventi di messa in sicurezza

Mobilità sostenibile

Formazione

E allora buona lettura a tutte e… pronti a votare appena sarà il momento!

PS. La ripartizione delle risorse è stata effettuata assegnando una base di 30.000 euro per tutte le regioni, per favorire il riequilibrio territoriale. Le restanti risorse sono state poi distribuite proporzionalmente tenendo conto del numero di abitanti per regione e della nostra rappresentanza politica di quella regione in parlamento.