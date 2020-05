8 maggio: in diretta su lavoro e misure anti-emergenza

9 visite totali, 9 visite oggi

Siamo già nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ma questo non significa che “ritorneremo alla normalità”: nel mondo del lavoro, per esempio, molto è già cambiato e continuerà a cambiare. Lo stesso accadrà nel mondo delle imprese, dei trasporti, del welfare.

Nel frattempo, il Governo sta facendo il massimo per sostenere lavoratori, imprese, famiglie in difficoltà. Lo ha fatto mettendo a tempo record con decreti come il Cura Italia e il Decreto Liquidità, mentre a breve arriverà un nuovo pacchetto di misure da 55 miliardi di euro.

Di tutto questo parleremo venerdì 8 maggio 2020 alle 18 durante In direttamente con voi. Saremo in diretta Instagram con la nostra consigliera e facilitatrice campana Annalucia Grimaldi. Sarà possibile fare domande: vi aspettiamo!

VENERDÌ 8 MAGGIO – ORE 18

In diretta su Instagram

IN DIRETTAMENTE… CON VOI

Dal Cura Italia al mondo del lavoro che cambia

Con:

Claudio Cominardi – Portavoce M5S Camera, già Sottosegretario per il Lavoro

Annalucia Grimaldi – Consigliera comunale Mercato S. Severino, facilitatrice Formazione e Coinvolgimento