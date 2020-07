Ecobonus al 110% potenziato: moltissime le novità

23 visite totali, 23 visite oggi

Un fatto è certo: l’ecobonus al 110% ha già spinto moltissime persone e famiglie a progettare una ristrutturazione di casa o del condominio in chiave energetica. Del resto la possibilità di recuperare più di quanto speso e persino di non spendere un euro (cedendo il credito di imposta a chi costruisce o alla banca) è un’occasione imperdibile.

Ebbene, ieri con degli emendamenti al Decreto Rilancio abbiamo ampliato le possibilità di intervento, allargato la platea dei beneficiari e allungato l’elenco delle spese ammissibili.

Tra le principali novità:

SECONDE CASE : Ammessi gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due diverse unità immobiliari (escluse case, castelli e ville di lusso);

: Ammessi gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due diverse unità immobiliari (escluse case, castelli e ville di lusso); COOPERATIVE DI ABITAZIONE : Incluse nei soggetti che possono godere della misura;

: Incluse nei soggetti che possono godere della misura; TERZO SETTORE E ONLUS : Detrazioni al 110% estese alle realtà del Terzo Settore e alle Onlus;

: Detrazioni al 110% estese alle realtà del Terzo Settore e alle Onlus; SPOGLIATOI : Superbonus applicato anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che vogliono rendere più efficienti gli spogliatoi;

: Superbonus applicato anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che vogliono rendere più efficienti gli spogliatoi; DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI : Anche le spese di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti saranno coperte dall’agevolazione;

: Anche le spese di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti saranno coperte dall’agevolazione; CASE POPOLARI : Per le case dell’IACP bonus valido anche per lavori avviati nel primo semestre 2022;

: Per le case dell’IACP bonus valido anche per lavori avviati nel primo semestre 2022; COMUNI MONTANI : Estensione ai Comuni montani non soggetti a procedura di infrazione con allaccio a sistemi esistenti di teleriscaldamento;

: Estensione ai Comuni montani non soggetti a procedura di infrazione con allaccio a sistemi esistenti di teleriscaldamento; TETTI : Estensione del bonus alla coibentazione delle superfici inclinate, quindi sì agli interventi sui tetti;

: Estensione del bonus alla coibentazione delle superfici inclinate, quindi sì agli interventi sui tetti; ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI: Incluse nell’agevolazione.

Va ricordato che per godere del bonus la classe energetica dell’immobile dovrà migliorare almeno di due gradini. Perché più sei efficiente, meno paghi. Ed è su questa base che nei prossimi mesi assisteremo a un rilancio del settore edilizio che sarà virtuoso per l’ambiente e per le tasche dei cittadini.