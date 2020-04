Coronavirus e aziende: l’esempio virtuoso di Giovanni Rana

Anche le aziende, in particolare quelle più solide e strutturate, possono fare tanto in questo periodo molto difficile.

Ecco il virtuoso esempio della storica azienda “Giovanni Rana“, che ha previsto un piano straordinario di aumenti salariali per 2 milioni di euro, come speciale riconoscimento dell’impegno dei 700 dipendenti presenti nei cinque stabilimenti in Italia che stanno garantendo continuità agli approvvigionamenti alimentari: