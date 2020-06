Centri estivi: 150 milioni per l’estate a bambini e il sollievo delle famiglie

7 visite totali, 5 visite oggi

Per la maggior parte dei bambini e dei ragazzi non è stato affatto facile affrontare le restrizioni e le limitazioni delle scorse settimane. Dare a tutti la possibilità di vivere l’estate come si deve è diventata quindi una priorità.

150 milioni di euro stanziati dal Governo attraverso il Decreto Rilancio servono proprio a questo: per far tornare a vivere i più piccoli fuori dalle mura di casa, divertendosi e socializzando attraverso attività ricreative e costruttive, ovviamente in sicurezza. Un atto dovuto anche per tutti i genitori che a causa dell’emergenza hanno compiuto e ancora stanno compiendo sforzi importanti.

E’ dunque una bella notizia che Governo ed enti locali abbiano già definito – nell’ultima Conferenza unificata – quanti soldi verranno assegnati ai Comuni d’Italia attraverso il Fondo per le Politiche della Famiglia.

In Lombardia per esempio arriveranno più di 19 milioni di euro, di cui quasi 2,5 solo in provincia di Brescia. Sempre a titolo di esempio, il Comune di Brescia incasserà oltre 357 mila euro e il trasferimento avverrà dopo soli 15 giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti. Tutte le risorse garantiranno il potenziamento delle attività estive rivolte alla fascia 3-14 anni.

Le misure adottate in questi mesi a favore delle famiglie non sono poche. Penso al bonus vacanze, al bonus baby sitter, ai congedi parentali straordinari. Il lavoro non è ancora completato, ma non possiamo non registrare la soddisfazione del presidente dell’Anci dopo l’ultimo accordo trovato con il Governo proprio sui centri estivi.

I Comuni sono fondamentali nell’attuazione delle politiche sociali e del sostegno alle famiglie. Per questo anche in Parlamento ci impegneremo costantemente per dare ai primi cittadini sempre più aiuto e ascolto.