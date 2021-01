Avanti con Conte!

19 visite totali, 19 visite oggi

In questa foto nella quale abbraccio sguaiatamente il Presidente del Consiglio come fosse un amico al bar, si stava in realtà immortalando per me e per il Paese intero un momento storico.

Era il giorno dell’approvazione del Reddito di Cittadinanza, dopo che per settimane da unico Sottosegretariato designato a “scortare” il provvedimento nella conversione in Legge avevo passato le pene dell’inferno. E mi sentivo grato nei confronti del Presidente Giuseppe Conte, che ha difeso questa misura in un momento per niente semplice.

È stato uno dei giorni più belli della mia vita perché mi sono sentito davvero utile al Paese, con la consapevolezza che oggi grazie a quel RdC oltre un milione di famiglie riescono a mettere assieme il pranzo con la cena.

Proviamo solo a immaginarci che Governo sarebbe con un altro premier, sia prima, sia durante, sia dopo questa pandemia.

Sì, anche io voglio gridarlo forte: #IoStoConTe

#ConTe #AvantiConConte