Assegno unico temporaneo per i figli minori: via dal 1° luglio!

Dal 1° luglio si cambia marcia nel sostegno alle famiglie e alla genitorialità.

Per la prima volta in assoluto anche i genitori non dipendenti o disoccupati possono infatti fare richiesta di un contributo mensile per i figli a carico.

Si tratta del cosiddetto “assegno unico temporaneo” (AUT) che abbiamo introdotto ai primi di giugno affinché tutte le famiglie possano già contare, soprattutto in questo momento di difficoltà, su un aiuto economico prima del definitivo arrivo dell’assegno unico universale (previsto per il 2022).

Secondo l’ISTAT l’assegno unico temporaneo darà sostegno a più di 1,5 milioni di famiglie con figli minorenni. Senza contare che anche l’assegno per il nucleo familiare (ANF) destinato ai genitori dipendenti viene aumentato.

Ecco dunque tutti i dettagli della misura: i requisiti, le tempistiche e le indicazioni per farne richiesta.