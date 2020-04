Anch’io sottoscrivo l’appello per un Reddito Universale

Ieri, appena ho letto l’appello promosso dal blog di Beppe Grillo, ho aggiunto la mia firma a quella dei 500 accademici e personaggi pubblici che con una lettera pubblicata su “Independent” chiedono ai governi un Reddito Universale.

Del resto sono anni che in ogni sede istituzionale porto avanti questo tema. Ho depositato atti in Parlamento e ne ho promosso questa visione in tutta Italia girandola in lungo e in largo illustrando i risultati della ricerca previsionale sul futuro del lavoro – “Lavoro2025” – proprio qualche anno fa.

Non dimentico che io stesso, da sottosegretario per il Lavoro, meno di un anno fa prendendo la parola all’OIL di Ginevra, ho sollecitato i Paesi più industrializzati ad avere coraggio e le Nazioni Unite e fare da guida.

Utopia? Forse fino a ieri quando non si voleva guardare in faccia la realtà di un sistema iperliberista che pur essendo in grado di produrre ricchezza a volontà non è mai stato in grado di redistribuirla generando disastri sociali e ambientali.