A proposito del 2 per mille

Durante la riunione dei gruppi parlamentari mi sono limitato a un intervento di natura tecnica. Non ho espresso valutazioni di parte.

L’ho precisato in due occasioni proprio per non essere frainteso, del resto il mio ruolo di tesoriere mi impone terzietà.

Come tutte le scelte importanti, anche questa comporta dei rischi. Vi sono degli aspetti positivi, così come degli aspetti negativi sia di natura economica, sia di natura amministrativa, sia di natura politica.

È bene valutarli tutti e, per quanto possibile, approfondirli. Non è una scelta da prendere con leggerezza.

Detto ciò, buon voto a tutti.

P.S.: Per coerenza non parteciperò a questa votazione.