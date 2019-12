300mila euro restituiti ai cittadini (e siamo a 105 milioni di euro!)

Con 300 mila euro (precisamente 302.011,71) avrei potuto comprare una bella villetta con piscina, ma fin dal primo giorno ho scelto di restituire ai cittadini parte del mio stipendio da parlamentare. L’ho fatto ORGOGLIOSAMENTE, perché le nostre restituzioni hanno sempre alimentato cause nobili, per esempio:

👨🏻‍🔧 26 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese attraverso il Fondo per il Microcredito (grazie al quale sono state create decine di migliaia di posti di lavoro);

🌩️ 2 milioni di euro alle popolazioni alluvionate attraverso un fondo ad hoc della Protezione Civile;

🧑🏻 970 mila euro per l’inserimento scolastico dei minori in difficoltà attraverso il Fondo contro la povertà educativa infantile;

👫 590 mila euro per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

🙅🏻‍♀️ 441 mila euro al sostegno delle donne vittime di violenza attraverso il Fondo contro la violenza sulle donne;

🌱 3 milioni di euro per il progetto #FacciamoEcoScuola, aiutando le scuole italiane a lanciare progetti per la sostenibilità ambientale.

Oggi le restituzioni di tutti i portavoce del MoVimento superano i 105 milioni di euro. Ma visto che anche questo I media non lo raccontano… tocca a noi ricordare ai cittadini la differenza che corre tra noi e tutti gli altri partiti!